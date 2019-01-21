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Евгений Кафельников включен в Международный зал теннисной славы
Справедливое решение.
Вице-президент Федерации тенниса России и чемпион Олимпийских игр-2000 Евгений Кафельников включен в Международный зал теннисной славы.
Официальная церемония включения в Зал славы пройдет в Ньюпорте 20 июля. Кафельников стал вторым представителем России, включенным в Зал славы. Первым в 2016 году стал Марат Сафин.
- Помимо Кафельникова в Международный зал теннисной славы включены китаянка Ли На и француженка Мари Пирс.
- Кафельников – экс-первая ракетка мира, победитель 26 турниров в одиночном разряде, в том числе Australian Open и «Ролан Гаррос», обладатель золота Олимпийских игр-2000. В составе сборной России Кафельников выиграл Кубок Дэвиса в 2002 году.
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