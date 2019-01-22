«Я хочу умереть». Дочь Евгения Кафельникова Алеся оставила устрашающее послание в инстаграме

Дочь знаменитого русского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся ударно отдохнула на Бали.

Сперва экс-девушка рэпера Pharaoh выложила инстаграм-сториз с подписью «Я хочу умереть». Позже выяснилось, что с Алесей вроде бы все в порядке, кроме одного факта: у нее не осталось денег на обратный билет в Россию, а свой рейс она благополучно пропустила.

В итоге девушка выложила в инстаграме реквизиты карты Visa, попросив подписчиков скинуть денег на обратный билет.

Несколько дней назад отца Алеси включили в Международный зал теннисной славы.

В прошлом Алеся Кафельникова несколько месяцев встречалась с известным рэпером Глебом Голубиным, выступающим под псевдонимом Pharaoh.

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