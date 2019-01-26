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Свитолина возглавила топ самых сексуальных украинок, попав на обложку эротического календаря XXL

Свитолина возглавила топ самых сексуальных украинок, попав на обложку эротического календаря XXL
Eurosport

1 час назад

Ох!

Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась для эротического календаря, который выпускается мужским глянцевым журналом XXL.

Элина украсила обложку номера – еще в список самых сексуальных украинок попали Слава и Виктория из дуэта «НЕАНГЕЛЫ», DJ Nana, Светлана Тимошевская, Марина Бех, Леся Никитюк, Ольга Бурцева, Валентина Назарчук, Emma D, Анастасия Беличенко и Валерия Рябченко.

  • Свитолина – седьмая ракетка мира. Лидерство в мировом рейтинге удерживает румынка Симона Халеп.
  • В четвертьфинале Australian Open-2019 Свитолина уступила японке Наоми Осаке со счетом 4:6, 1:6.

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