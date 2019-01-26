Свитолина возглавила топ самых сексуальных украинок, попав на обложку эротического календаря XXL
Ох!
Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась для эротического календаря, который выпускается мужским глянцевым журналом XXL.
Элина украсила обложку номера – еще в список самых сексуальных украинок попали Слава и Виктория из дуэта «НЕАНГЕЛЫ», DJ Nana, Светлана Тимошевская, Марина Бех, Леся Никитюк, Ольга Бурцева, Валентина Назарчук, Emma D, Анастасия Беличенко и Валерия Рябченко.
- Свитолина – седьмая ракетка мира. Лидерство в мировом рейтинге удерживает румынка Симона Халеп.
- В четвертьфинале Australian Open-2019 Свитолина уступила японке Наоми Осаке со счетом 4:6, 1:6.
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