Элина Свитолина и Даяна Ястремская отказались играть за сборную Украины из-за маленьких гонораров

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская не помогут своей национальной сборной в ближайших матчах Кубка Федерации.

«Федерация тенниса Украины сообщает, что Элина Свитолина и Даяна Ястремская, несмотря на достигнутые между сторонами предварительные договоренности, не сыграют за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре. Причиной являются новые финансовые условия, которые были выдвинуты агентом обоих теннисисток Стефаном Гуровым, который является председателем агентства «TOP Five Management».

Не секрет, что все ведущие игроки получают призовые от Федерации тенниса Украины за участие в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. Размер этого вознаграждения известен игрокам перед началом каждого сезона и базируется на их текущем рейтинге. Также размер этого вознаграждения определяется возможностями бюджета Федерации. Надеемся на изменение отношения украинских теннисисток к выступлениям за национальную сборную команду Украины. Считаем, что участие в матчах за сборную команды своей Родины должно в первую очередь основываться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины.

Напоследок хотим выразить благодарность тем игрокам, которые скорректировали личные планы в соответствии с потребностями национального спорта и будут выступать в составе сборной Украины: Лесе Цуренко, Екатерине Козловой, Марте Костюк и Надежде Киченок», – говорится в заявлении на официальном сайте Федерации тенниса Украины.

Матчи Кубка Федерации пройдут с 6-го по 9-е февраля.

Свитолина занимает седьмое место в мировом рейтинге WTA, Ястремская – 47-е.

Свитолина возглавила топ самых сексуальных украинок, попав на обложку эротического календаря XXL

Подписывайся на нас в телеграме – там еще больше тенниса