Серена выступила в шоу фонограмм в образе Бейонсе и шокировала соперничающего с ней Роддика
Действительно похожа.
Серена Уильямс выступила в телешоу Lip Sync Battle, где участники исполняют песни под фонограмму и пытаются выглядеть как можно ближе к оригиналу.
Теннисистка вместе с моделью и актрисой Бруклин Деккер исполнила песню Бейонсе «Sorry», чем шокировала мужа Деккер экс-теннисиста Энди Роддика, который выступал в команде соперника.
- Роддик был первой ракеткой мира.
- На последнем Открытом чемпионате Австралии Серена дошла до четвертьфинала, где уступила Каролине Плишковой.
- Выпуск Lip Sync Battle выйдет в четверг.
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