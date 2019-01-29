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Серена выступила в шоу фонограмм в образе Бейонсе и шокировала соперничающего с ней Роддика

Серена выступила в шоу фонограмм в образе Бейонсе и шокировала соперничающего с ней Роддика
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 46 мин. назад

Действительно похожа.

Серена Уильямс выступила в телешоу Lip Sync Battle, где участники исполняют песни под фонограмму и пытаются выглядеть как можно ближе к оригиналу.

Теннисистка вместе с моделью и актрисой Бруклин Деккер исполнила песню Бейонсе «Sorry», чем шокировала мужа Деккер экс-теннисиста Энди Роддика, который выступал в команде соперника.

  • Роддик был первой ракеткой мира.
  • На последнем Открытом чемпионате Австралии Серена дошла до четвертьфинала, где уступила Каролине Плишковой.
  • Выпуск Lip Sync Battle выйдет в четверг.
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