Серена выступила в шоу фонограмм в образе Бейонсе и шокировала соперничающего с ней Роддика

Серена Уильямс выступила в телешоу Lip Sync Battle, где участники исполняют песни под фонограмму и пытаются выглядеть как можно ближе к оригиналу.

Теннисистка вместе с моделью и актрисой Бруклин Деккер исполнила песню Бейонсе «Sorry», чем шокировала мужа Деккер экс-теннисиста Энди Роддика, который выступал в команде соперника.

Роддик был первой ракеткой мира.

На последнем Открытом чемпионате Австралии Серена дошла до четвертьфинала, где уступила Каролине Плишковой.

Выпуск Lip Sync Battle выйдет в четверг.

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