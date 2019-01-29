«Чувствую себя разбитым. Надеюсь, боли в бедре конец». Маррею поставили новый тазобедренный сустав
Пусть он избавит Энди от мучений.
Шотландский теннисист Энди Маррей 28 января перенес операцию по полной замене тазобедренного сустава на искусственный.
«Чувствую себя немного разбитым. Надеюсь, это будет концом моей боли в бедре. У меня теперь металлическое бедро, как вы можете видеть на второй фотографии. А на первой у меня живот», – написал Маррей в инстаграме.
- Маррей – экс-первая ракетка мира, двукратный победитель «Уимблдона» и чемпион US Open-2012.
- Энди – двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде.
- 31-летний шотландец не мог полноценно играть с «Уимблдона»-2017 из-за травмы бедра.
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