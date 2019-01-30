¡HOLA!: осенью Рафаэль Надаль женится после 14 лет отношений

Финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису и вторая ракетка мира Рафаэль Надаль закатит свадьбу с дамой своего сердца Марией Перельо грядущей осенью.

Об этом объявил, анонсируя новый выпуск, испанский таблоид ¡HOLA!. Пара, которая находится в отношениях вот уже 14 лет, тайно обручилась весной 2018-го в Риме. А уже не тайная свадебная церемония пройдет осенью на Майорке.

«Я люблю детей, и у меня есть намерение относительно создания семьи», – рассказал Рафаэль журналу год назад.

В финале Australian Open-2019 Надаль проиграл Новаку Джоковичу 3:6, 2:6, 3:6.

Рафе 32 года, Марии – 30.

Это будет год Джоковича. Но победа над Надалем тут ни при чем

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