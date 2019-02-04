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Вера Звонарева прибавила 21 позицию в рейтинге, Даяна Ястремская – 13
Небольшие обновления.
Вера Звонарева поднялась на 76-е место в мировом рейтинге WTA. Она дошла до полуфинала в Санкт-Петербурге. Чемпионка турнира Кики Бертенс осталась на восьмой строчке.
Победительница соревнований в Хуахине Даяна Ястремская обновила карьерный рекорд и стала 34-й.
В топ-10 произошло одно изменение: Арина Соболенко обошла Каролин Возняцки.
Рейтинг WTA, версия от 4 февраля:
1 (1). Наоми Осака (Япония) – 7030 очков;
2 (2). Петра Квитова (Чехия) – 5920;
3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 5582;
4 (4). Слоан Стивенс (США) – 5307;
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5100;
6 (6). Анжелик Кербер (Германия) – 4965;
7 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4940;
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4845;
9 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3565;
10 (9). Каролин Возняцки (Дания) – 3467...
12 (13). Анастасия Севастова (Латвия) – 3330..
14 (12). Дарья Касаткина (Россия) – 3230…
20 (20). Анетт Контавейт (Эстония) – 2335...
24 (24). Леся Цуренко (Украина) – 1896...
27 (29). Мария Шарапова (Россия) – 1717…
32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1565;
33 (33). Александра Саснович (Белоруссия) – 1520;
34 (47). Даяна Ястремская (Украина) – 1386...
43 (41). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1181...
48 (51). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 1117...
60 (63). Вера Лапко (Белоруссия) – 896...
65 (78). Екатерина Александрова (Россия) – 874...
66 (61). Екатерина Макарова (Россия) – 864…
74 (72). Евгения Родина (Россия) – 800…
76 (97). Вера Звонарева (Россия) – 765,
77 (81). Маргарита Гаспарян (Россия) – 757…
85 (87). Кайя Канепи (Эстония) – 696...
87 (79). Анастасия Потапова (Россия) – 689…
95 (94). Анна Блинкова (Россия) – 639;
96 (96). Зарина Дияс (Казахстан) – 623;
98 (108). Вероника Кудерметова (Россия) – 621.
Андрей Рублев покинул топ-100 рейтинга АТР. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг АТР, версия от 4 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10 955;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8320;
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 6475;
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5060;
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4845;
6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 4600;
7 (7). Кей Нисикори (Япония) – 4100;
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3960;
9 (9). Джон Иснер (США) – 3155;
10 (10). Марин Чилич (Хорватия) – 3140;
Карен Хачанов, Андрей Рублев, Евгений Донской и Даниил Медведев на Кубке Дэвиса-2019Getty Images
11 (11). Карен Хачанов (Россия) – 2880...
16 (16). Даниил Медведев (Россия) – 2000...
22 (22). Николос Басилашвили (Грузия) – 1820...
55 (55). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 890...
80 (81). Илья Ивашко (Белоруссия) – 674...
83 (84). Эрнест Гулбис (Латвия) – 659...
96 (96). Евгений Донской (Россия) – 599...
101 (100). Андрей Рублев (Россия) – 575.