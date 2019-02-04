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Бернард Томич: «Написал Ллейтону Хьюитту: «Я тебя нокаутирую, если подойдешь хоть на метр»

Томич: «Написал Хьюитту: «Я тебя нокаутирую, если подойдешь хоть на метр»
Eurosport

1 час назад

Суровые австралийские ребята.

Австралийский теннисист Бернард Томич признался, что угрожал Ллейтону Хьюитту, но отверг обвинения в угрозах его семье.

«Да, я отправил ему сообщение. Я написал точную фразу: «Я тебя нокаутирую, если ты приблизишься ко мне на расстояние метра», и он это знает. Я с этим и не спорю. Но разве я упомянул его семью? Это довольно низко – упоминать семью, детей и прочее? Я думаю, что это одна из самых низких вещей, которые я когда-либо слышал от него», – цитирует Томича FOX Sports Australia.

  • Хьюитт во время Australian Open заявил, что Томич шантажировал и физически угрожал ему и его семье.
  • Томич не играет за сборную Австралии, поскольку Хьюитт – капитан национальной команды.
  • Хьюитт – двукратный победитель и двукратный вице-чемпион «Шлемов», Томич разок играл в четвертьфинале.
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