Бернард Томич: «Написал Ллейтону Хьюитту: «Я тебя нокаутирую, если подойдешь хоть на метр»

Австралийский теннисист Бернард Томич признался, что угрожал Ллейтону Хьюитту, но отверг обвинения в угрозах его семье.

«Да, я отправил ему сообщение. Я написал точную фразу: «Я тебя нокаутирую, если ты приблизишься ко мне на расстояние метра», и он это знает. Я с этим и не спорю. Но разве я упомянул его семью? Это довольно низко – упоминать семью, детей и прочее? Я думаю, что это одна из самых низких вещей, которые я когда-либо слышал от него», – цитирует Томича FOX Sports Australia.

Хьюитт во время Australian Open заявил, что Томич шантажировал и физически угрожал ему и его семье.

Томич не играет за сборную Австралии, поскольку Хьюитт – капитан национальной команды.

Хьюитт – двукратный победитель и двукратный вице-чемпион «Шлемов», Томич разок играл в четвертьфинале.

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