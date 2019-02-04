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«Описать Элину одним словом? Сладенькая». Свитолина и Монфис ответили на вопросы фанатов

«Описать Элину одним словом? Сладенькая». Свитолина и Монфис ответили на вопросы фанатов
Eurosport

1 час назадОбновлено 33 мин. назад

Француз уже освоил русский язык.

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее партнер Гаэль Монфис пообщались с поклонниками. Лучшие вопросы и ответы Гаэль опубликовал в инстаграме.

– Где вы познакомились?

– В Европе.

– Что вы думаете о «Половое воспитании» на Netflix?

– Нам нравится!

– Гаэль, опиши Элину одним словом.

– Сладенькая.

– Вы тренируетесь вдвоем?

– Да, это вполне себе круто.

– Когда выиграешь «Шлем», Элина?

– Надеюсь, в этом году.

А вот как за время общения с Элиной Гаэль продвинулся в изучении русского языка:

  • Свитолина занимает седьмое место в рейтинге WTA, Монфис идет на 33-й строчке в рейтинге ATP.
  • В четвертьфинале Australian Open-2019 Свитолина уступила будущей победительнице – японке Наоми Осаке.

«Гаэль поддерживает меня, тут нечего скрывать». У Элины Свитолиной роман с Монфисом

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