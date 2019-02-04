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«Описать Элину одним словом? Сладенькая». Свитолина и Монфис ответили на вопросы фанатов
Француз уже освоил русский язык.
Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее партнер Гаэль Монфис пообщались с поклонниками. Лучшие вопросы и ответы Гаэль опубликовал в инстаграме.
– Где вы познакомились?
– В Европе.
– Что вы думаете о «Половое воспитании» на Netflix?
– Нам нравится!
– Гаэль, опиши Элину одним словом.
– Сладенькая.
– Вы тренируетесь вдвоем?
– Да, это вполне себе круто.
– Когда выиграешь «Шлем», Элина?
– Надеюсь, в этом году.
А вот как за время общения с Элиной Гаэль продвинулся в изучении русского языка:
- Свитолина занимает седьмое место в рейтинге WTA, Монфис идет на 33-й строчке в рейтинге ATP.
- В четвертьфинале Australian Open-2019 Свитолина уступила будущей победительнице – японке Наоми Осаке.
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