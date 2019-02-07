Мария Шарапова посетила Марракеш и в хипстерском наряде попозировала для местного художника
И не просто для художника, а для марокканского Энди Уорхола.
Российская теннисистка Мария Шарапова посетила Марокко, где встретилась с художником Хассаном Хаджаджем.
«Приехала в Марокко, где меня сфотографировал (сначала подобрав костюм) блестящий художник – Хассан Хаджадж. Фото сделано посреди рынка в Марракеше», – написал Мария в инстаграме.
Хаджадж, в свою очередь, поделился другими фотографиями Шараповой. На одной из них Мария позирует с бойфрендом – Александром Гилксом.
- На Australian Open-2019 Шарапова дошла до четвертого круга, где уступила австралийке Эшли Барти.
- Хассана Хаджаджа называют «Энди Уорхолом из Марракеша». Его работы выставляются в ряде крупнейших музеев мира, а сам он живет и работает в Лондоне и Марракеше.
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