Арно Клеман: «На Кубке Кремля мне предложили 50 тысяч долларов за договорной матч»

41-летний французский теннисист и победитель Уимблдона-2007 Арно Клеман рассказал, как на Кубке Кремля в России ему предложили участвовать в нечестном матче.

«В этом огромном пространстве за пределами «Олимпийского» было полно людей. И я встретил человека, который предложил мне 50 тысяч долларов за мой вечерний матч. Он сказал: «Ты получишь деньги перед игрой». Я никогда с таким не сталкивался – ни до встречи с этим персонажем, ни после.

Я ответил, что не заинтересован в его предложении, а матч выиграл. После этого я никогда не участвовал на этом турнире. И я буду критиковать всех, кто участвует в договорняках, вне зависимости от их зарплаты. Но иногда им предлагают такие суммы за проигранный сет или матч, которые позволят им сыграть еще на одном или паре турниров.

С такими теннисистами и людьми, которые предлагают сливать матчи, нужно бороться. В ATP есть целый отдел, который на протяжении нескольких лет борется с договорняками. Это так же важно, как допинг, если не важнее. Спортсмен должен делать все для того, чтобы никогда не участвовать в договорном матче», – цитирует Клемана Tennis World USA.

В последний раз Клеман участвовал в Кубке Кремля в 2006-м.

Арно завершил карьеру в 2012 году.

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