Отец Джоковича: «Новак мечтает превзойти достижения Надаля и Федерера. Поверьте, он сможет»

Папа первой ракетки мира Новака Джоковича Срджан рассказал об амбициях сына и отцовской вере.

«Он мечтает о том, чтобы к концу карьеры, которая продлится еще несколько лет, превзойти достижения Надаля и Федерера. И Новак просто слишком хорош и амбициозен, чтобы этого не достичь. Если бы не травма локтя, он уже был бы в шаге от своей цели. Сейчас Джокович в паре шагов. Поверьте мне: он добьется успеха», – цитирует мужчину Tennisnow.

В 2019-м Новак обыграл в финале Надаля и стал семикратным победителем Australian Open.

На счету Джоковича 15 титулов «ТБШ», у Надаля – 17, у Федерера – 20.

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