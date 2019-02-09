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Даяна Ястремская признана прорывом января
Заслужила.
18-летняя украинка Даяна Ястремская победила в номинации Прорыв месяца по итогам января.
Даяна получила 47% голосов болельщиков и опередила Даниэль Коллинс, Аманду Анисимову и Эшли Барти, передает официальный сайтWTA.
В январе Ястремская дошла до третьего раунда Australian Open, а следом выиграла титул в Хуахине.
- Лучшей теннисисткой первого месяца года ожидаемо признана Наоми Осака, которая выиграла Australian Open и стала первой ракеткой мира.
- Ястремская в начале года занимала 59-ю строчку, но к 4 февраля поднялась на 34-е место.
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