Андрей Рублев вернулся в топ-100 рейтинга АТР

В понедельник официальные сайты ATP и WTA опубликовали обновленные рейтинги теннисистов.

В топ-10 у женщин без изменений, как сообщает источник: Осака – лидер, Свитолина закрепилась на 7 строчке.

1 (1). Наоми Осака (Япония) – 7030;

2 (2). Петра Квитова (Чехия) – 5920;

3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 5582;

4 (4). Слоан Стивенс (США) – 5307;

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5100;

6 (6). Анжелика Кербер (Германия) – 4965;

7 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4940;

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4845;

9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3565;

10 (10). Каролин Возняцки (Дания) – 3467...

12 (12). Анастасия Севастова (Латвия) – 3330..

14 (14). Дарья Касаткина (Россия) – 3230…

20 (20). Анетт Контавейт (Эстония) – 2335...

24 (24). Леся Цуренко (Украина) – 1896...

27 (27). Мария Шарапова (Россия) – 1717…

32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1565;

33 (33). Александра Саснович (Белоруссия) – 1520;

34 (34). Даяна Ястремская (Украина) – 1386...

43 (43). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1181...

48 (48). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 1117...

60 (60). Вера Лапко (Белоруссия) – 896...

65 (65). Екатерина Александрова (Россия) – 874...

66 (6). Екатерина Макарова (Россия) – 864…

74 (74 ). Евгения Родина (Россия) – 800…

76 (76). Вера Звонарева (Россия) – 765,

77 (77). Маргарита Гаспарян (Россия) – 757…

85 (85). Кайя Канепи (Эстония) – 696...

87 (87). Анастасия Потапова (Россия) – 689…

95 (95). Анна Блинкова (Россия) – 639;

96 (96). Зарина Дияс (Казахстан) – 623;

98 (98). Вероника Кудерметова (Россия) – 621...

В мужском рейтинге от 11 февраля позиции спортсменов из России претерпели больше изменений. Андрей Рублев со 101 строчки ворвался на 99-ю, а Евгений Донской поднялся с 96 на 94-ю. В топ-10 также ничего нового.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10 955;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8320;

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475;

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5060;

5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4845;

6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 4600;

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) – 4100;

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3960;

9 (9). Джон Изнер (США) – 3155;

10 (10). Марин Чилич (Хорватия) – 3140;

11 (11). Карен Хачанов (Россия) – 2880...

16 (16). Даниил Медведев (Россия) – 2160...

20 (22). Никлоз Басилашвили (Грузия) – 1820..

53 (55). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 910...

80 (80). Илья Ивашко (Белоруссия) – 694...

84 (84). Эрнест Гулбис (Латвия) – 667...

94 (96). Евгений Донской (Россия) – 599...

99 (101). Андрей Рублев (Россия) – 562...

В воскресенье Медведев обыграл Фучовича (6:4, 6:3) в финале турнира ATP в Софии и взял 4-й титул в карьере.

Лучшими представителями из России в рейтингах остаются Дарья Касаткина и Карен Хачанов.

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