Наоми Осака рассталась с тренером, с которым выиграла 2 «ТБШ». Оказывается, они не ладили уже на АО

После 13-месячного сотрудничества, вместившего в себя две победы на «Шлемах», первая ракетка мира Наоми Осака и ее тренер Сажа Бажин объявили о прекращении совместной работы. Прощание в твиттере выглядело трогательным, но прохладным:

«Мы с Сашей больше не работаем вместе. Я благодарю его за проделанную работу и желаю всего лучшего в будущем», – программно твитнула теннисистка.

«Спасибо тебе, Наоми. И я тебе желаю только самого наилучшего. Что за приключение это было. Спасибо тебе за то, что позволила стать частью всего этого», – ответил Бажин.

Однако японский Nikkan Sports выстрелил ядовитым инсайдом, который делает ситуацию менее кинематографично-грустной. По словам агента Осаки Стюарта Дюгида (компания IMG, занимающаяся, среди прочего, спортивным менеджментом), Осака шла к этим переменам осознанно. 21-летняя чемпионка двух «Шлемов» считает, что после крупных побед выросла ментально, а теперь планирует работать над улучшением техники (в особенности, второй подачи) – что, судя по всему, не вязалось с дальнейшим сотрудничеством с Бажином.

Также японское медиа пишет, что на турнире в Австралии отношения Бажина и Осаки уже можно было считать испортившимися: время совместных тренировок сократилось до 15-20 минут, а тренировка перед финалом Australian Open длилась не дольше 10. Наоми уклонялась от советов Бажина и не появлялась на площадках, забронированных им. Нового специалиста японка ищет с прошлого года.

Любопытно, что прошлогодние чемпионки «ТБШ» Симона Халеп («Ролан Гаррос») и Анжелик Кербер (Уимблдон) также расставались со своими специалистами вскоре после крупных побед.

Под кураторством Бажина Осака победила на US Open-2018 и Australian Open-2019.

Саша ранее работал с Сереной Уильямс, Каролин Возняцки и Викторией Азаренко.

Осака будет новой Сереной. Она тоже много говорит, крушит соперниц и уже первая ракетка мира

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