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Вице-президент АТР: «Медведев, Хачанов или Циципас – кто-то из них станет первой ракеткой мира»

Вице-президент АТР: «Медведев, Хачанов или Циципас – кто-то из них станет первой ракеткой»
Eurosport

12 мин. назад

Русские теннисисты получили по мощному комплименту.

Вице-президент АТP Дэвид Мэйсси считает, что Карен Хачанов и Даниил Медведев имеют шансы возглавить мировой рейтинг.

«Думаю, что когда мы смотрим на Медведева, Хачанова и Стефаноса Циципаса, то видим будущее в нашем виде спорта. Эти молодые игроки уже очень хороши, они уже входят в топ-15, что по-своему феноменально.

Я думаю, рано или поздно кто-то из них станет первой ракеткой мира. Ждать осталось недолго», – приводит слова Мэйсси Tennis World USA.

  • Хачанов и Медведев занимают в рейтинге АТР 11-е и 16-е места соответственно.
  • Лидерство в мировом рейтинге принадлежит сербу Новаку Джоковичу.
  • Последние девять «Шлемов» выиграли Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Всем на момент побед было за 30.

Царь-ралли Джумхура и Циципаса, в котором было все: кроссы, удары, нетболы, обводящие и победа

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