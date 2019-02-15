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Эжени Бушар поздравила подписчиков с Днем Валентина фото, на котором не сразу разглядишь купальник

Бушар поздравила подписчиков с Днем Валентина фото, на котором не сразу разглядишь купальник
Eurosport

1 час назадОбновлено 43 мин. назад

Теннисистка и песочек.

Канадская теннисистка Эжени Бушар выложила в инстаграм фото, где она нежится на морском песочке.

«Счастливого Дня Валентина всем влюбленным», – гласит подпись под фото.

  • Бушар начала сезон-2019 поражением от Серены Уильямс на Australian Open, после чего быстро вылетела на турнирах в Ньюпорте и Дохе.
  • С конца прошлого года Бушар работает с новым тренером Майклом Джойсом, но пока это ей не помогает.
  • Эжени занимает 80-е место в рейтинге WTA.
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