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Эжени Бушар поздравила подписчиков с Днем Валентина фото, на котором не сразу разглядишь купальник
Теннисистка и песочек.
Канадская теннисистка Эжени Бушар выложила в инстаграм фото, где она нежится на морском песочке.
«Счастливого Дня Валентина всем влюбленным», – гласит подпись под фото.
- Бушар начала сезон-2019 поражением от Серены Уильямс на Australian Open, после чего быстро вылетела на турнирах в Ньюпорте и Дохе.
- С конца прошлого года Бушар работает с новым тренером Майклом Джойсом, но пока это ей не помогает.
- Эжени занимает 80-е место в рейтинге WTA.
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