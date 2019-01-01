Теннис. Лучшие турниры ATP

С 2019 года Eurosport эксклюзивно покажет главные теннисные матчи мировых звезд в прямом эфире: в рамках трехлетнего контракта с АТР на каналах Eurosport зрители из России увидят более 1000 часов премиального мужского тенниса.

В эфир Eurosport попадут 22 турнира ATP 1000 и ATP 500, а также Итоговый турнир в конце сезона.

Пользователи Eurosport Player получат доступ к лучшим матчам ATP в еще большем объеме: помимо вышеупомянутых соревнований, это еще 15 турниров ATP 250 и итоговый турнир Next Gen ATP.

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