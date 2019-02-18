Серена Уильямс представит на «Оскаре» фильм с Леди Гагой в номинации на лучшую картину года

Теннисистка Серена Уильямс поучаствует в 91-й церемониии вручения наград американской киноакадемии «Оскар».

37-летняя Уильямс представит одного из номинантов на приз лучшему фильму года – «Звезда родилась», сообщает New York Times. Главные роли в фильме сыграли Леди Гага и Эштон Катчер.

На приз лучшему фильму года помимо «Звезда родилась» претендуют «Богемская рапсодия», «Власть», «Зеленая книга», «Рома», «Фаворитка», «Черная пантера» и «Черный клановец». Остальных номинантов также объявят люди не из мира кино.

На прошлой неделе Серена вернулась в топ-10 рейтинга WTA.

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