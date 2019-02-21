ЛГБТ-организация уволила Навратилову за критику мужчин-трансгендеров в женских соревнованиях

Американская организация Athlete Ally, занимающаяся защитой прав спортсменов нетрадиционной сексуальной ориентации, прекратила сотрудничество с Мартиной Навратиловой.

Причиной разрыва стала запись в колонке легендарной теннисисткой на The Times от 17 февраля. В ней Навратилова заявила, что позволять мужчинам-трансгендерам, которые «просто решили стать женщинами, соревноваться с урожденными женщинами – это читерство».

Вскоре группа по защите прав трансексуалов Trans Actural назвала комментарий Мартины возмутительным, разочаровывающим и трансфобным, а спустя несколько дней за дело взялись и партнеры экс-теннисистки.

«Athlete Ally безоговорочно стоит на стороне спортсменов-трансгендеров и поддерживает их права выступать в спорте, свободном от дискриминации.

Недавние комментарии Навратиловой трансфобны, они базируются на превратном понимании научных данных и укрепляют опасные мифы, ведущие к постоянному преследованию трансгендеров посредством дискриминационных законов, ненавистнических стереотипов и несоразмерного насилия.

Как организация, призванная устранять коренные причины гомофобии и трансфобии в спорте, мы будем сотрудничать только с теми, кто придерживается тех же целей, но не с теми, кто каким бы то ни было образом способствует дезинформации и дискриминации», – приводит The Guardian заявление Athlete Ally.

Навратилова 59 раз побеждала на турнирах «Большого шлема» (18 – в одиночном разряде).

Мартина – открытая лесбиянка. Она совершила каминг-аут еще в 1981 году.

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