«Буду скучать по твоему пению в машине». Дарья Касаткина рассталась с тренером Филиппом Дехасом

Российская теннисистка Дарья Касаткина закончила работу с тренером Филиппом Дехасом.

«Своими успехами двух последних лет я во многом обязана Филиппу, но я решила, что должна начать сама отвечать за свой теннис. Я хотела взять перерыв в работе с ним, но ему нужно содержать семью, поэтому ему это не подошло, что я прекрасно понимаю. Поэтому нам пришлось расстаться.

Никто не знает, что будет дальше, и никогда не говори «никогда». Так что я просто хочу еще раз поблагодарить Филиппа: ты всегда будешь мне очень дорог, и я желаю тебе только добра. Спасибо тебе, тренер, за все, ты навсегда в моем сердце. Буду скучать по твоим выходам на корт и пению в машине. Дашка», – написала Касаткина в инстаграме.

Дехас запомнился мотивационными речами на Кубке Кремля про Русскую стену и поиск решений.

При Дехасе Касаткина дебютировала в топ-10 рейтинга WTA.

Дарья проиграла пять из семи матчей сезона-2019.

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