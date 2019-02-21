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«Буду скучать по твоему пению в машине». Дарья Касаткина рассталась с тренером Филиппом Дехасом
Ожидаемый шаг.
Российская теннисистка Дарья Касаткина закончила работу с тренером Филиппом Дехасом.
«Своими успехами двух последних лет я во многом обязана Филиппу, но я решила, что должна начать сама отвечать за свой теннис. Я хотела взять перерыв в работе с ним, но ему нужно содержать семью, поэтому ему это не подошло, что я прекрасно понимаю. Поэтому нам пришлось расстаться.
Никто не знает, что будет дальше, и никогда не говори «никогда». Так что я просто хочу еще раз поблагодарить Филиппа: ты всегда будешь мне очень дорог, и я желаю тебе только добра. Спасибо тебе, тренер, за все, ты навсегда в моем сердце. Буду скучать по твоим выходам на корт и пению в машине. Дашка», – написала Касаткина в инстаграме.
Дехас запомнился мотивационными речами на Кубке Кремля про Русскую стену и поиск решений.
- При Дехасе Касаткина дебютировала в топ-10 рейтинга WTA.
- Дарья проиграла пять из семи матчей сезона-2019.