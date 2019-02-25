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«Сделать мечту реальностью – очень трудно». Серена представила на «Оскаре» фильм с Леди Гагой
И он даже взял одну награду.
Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в 91-й церемонии вручения статуэток «Оскар». 23-кратная чемпионка «Шлемов» вместе с Леди Гагой и Брэдли Купером представила фильм-номинант на главную награду – «Звезда родилась».
«В детстве мы всегда фантазируем о том, чего добьемся в жизни. Иметь мечту – легко, а сделать ее реальностью – очень трудно, вне зависимости от того, хотите вы стать актером, теннисистом или же певицей, как это показано в фильме «Звезда родилась».
Персонаж Леди Гаги демонстрирует нам взлеты и падения на пути к вершине», – отметила Серена.
- Картина «Звезда родилась» получила восемь номинаций на «Оскар» и завоевала одну награду – за лучшую оригинальную песню.
- Лучшим фильмом была признана «Зеленая книга» (режиссер – Питер Фаррелли).
Серена Уильямс попала на обложку журнала о красоте и снялась в потрясной фотосессии