«Сделать мечту реальностью – очень трудно». Серена представила на «Оскаре» фильм с Леди Гагой

Американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в 91-й церемонии вручения статуэток «Оскар». 23-кратная чемпионка «Шлемов» вместе с Леди Гагой и Брэдли Купером представила фильм-номинант на главную награду – «Звезда родилась».

«В детстве мы всегда фантазируем о том, чего добьемся в жизни. Иметь мечту – легко, а сделать ее реальностью – очень трудно, вне зависимости от того, хотите вы стать актером, теннисистом или же певицей, как это показано в фильме «Звезда родилась».

Персонаж Леди Гаги демонстрирует нам взлеты и падения на пути к вершине», – отметила Серена.

Картина «Звезда родилась» получила восемь номинаций на «Оскар» и завоевала одну награду – за лучшую оригинальную песню.

Лучшим фильмом была признана «Зеленая книга» (режиссер – Питер Фаррелли).

Серена Уильямс попала на обложку журнала о красоте и снялась в потрясной фотосессии

Подписывайся на нас в телеграме – там еще больше тенниса