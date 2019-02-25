Карен Хачанов опустился на 12-ю строчку в рейтинге ATP, Дарья Касаткина – на 14-ю в WTA

Стали известны позиции в обновленных рейтингах ATP и WTA.

Первая десятка мужского рейтинга не изменилась: лидирует по-прежнему Новак Джокович, за ним расположились Рафаэль Надаль, Александр Зверев, Хуан Мартин дель Потро, Кевин Андерсон, Кэй Нисикори, Роджер Федерер, Доминик Тим, Джон Изнер и Марин Чилич.

Представитель России Карен Хачанов потерял одну строчку, опустившись с 11-й на 12-ю позицию. Даниил Медведев сохранил за собой 15-ю строчку.

Даниил МедведевGetty Images

А вот в женском рейтинге изменений предостаточно: Петра Квитова потеснила с третьей строчки Слоан Стивенс и вплотную приблизилась к Симоне Халеп, которая занимает второе место. Лидирует по-прежнему Наоми Осака.

Каролина Плишкова и Элина Свитолина сохранили за собой пятую и шестую позиции соответственно, а Кики Бертенс обошла Анжелик Кербер: голландка теперь седьмая, немка – восьмая. Замыкают десятку лучших Арина Соболенко и Серена Уильямс.

Лучшая из представительниц России Дарья Касаткина опустилась с 13-й на 14-ю строчку. Мария Шарапова рухнула на два пункта вниз – с 27-й на 29-ю. Анастасия Павлюченкова сохранила за собой 32-ю позицию.

Место Хачанова на 11-й строчке занял победитель турнира в Марселе Стефанос Циципас.

Победу на первом мэйджоре сезона у мужчин одержал Джокович, у женщин – Осака.

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