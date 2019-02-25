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Мария Шарапова пришла на вечеринку после «Оскара» в сложном, но все же шикарном платье

Шарапова пришла на вечеринку после «Оскара» в сложном, но все же шикарном платье
Eurosport

1 час назад

Наряд подчеркнул все достоинства спортсменки.

Русская теннисистка Мария Шарапова посверкала роскошным образом на вечеринке Vanity Fair после 91-й церемонии вручения «Оскара» в Лос-Анджелесе.

Мария убрала волосы назад, надела крупные серьги и открытое платье сложного кроя. Шарапова сказала, что наряд шил для нее на заказ модельер, у которого нет аккаунта в инстаграме, поэтому его имя она не озвучила.

  • В феврале Мария снялась с турнира в Индиан-Уэллс из-за травмы плеча, которая ее беспокоит давно.
  • Ранее Шарапова вылетела в 1/8 финала Australian Open, проиграв австралийке Эшли Барти.

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