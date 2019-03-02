Шарапова в полупрозрачной блузке позировала с Викторией Бекхэм и режиссером «50 оттенков серого»
Прекрасные леди.
Мария Шарапова выложила фотографию с женой легендарного футболиста Викторией Бекхэм и режиссером кинофильма «50 оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон.
«Фото с вчерашнего вечернего ужина с замечательными леди в честь Дэвида Бекхэма», – написала Шарпова в инстаграме.
- Ранее Шарапова снялась с турнира в Майами из-за процедуры на правом плече.
- В 2019 году Мария приняла участие в трех турнирах – в Шэньчжэне, Открытом чемпионате Австралии и в Санкт-Петербурге.
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