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Шарапова в полупрозрачной блузке позировала с Викторией Бекхэм и режиссером «50 оттенков серого»

Шарапова в полупрозрачной блузке позировала с Викторией Бекхэм и режиссером «50 оттенков серого»
Eurosport

1 час назад

Прекрасные леди.

Мария Шарапова выложила фотографию с женой легендарного футболиста Викторией Бекхэм и режиссером кинофильма «50 оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон.

«Фото с вчерашнего вечернего ужина с замечательными леди в честь Дэвида Бекхэма», – написала Шарпова в инстаграме.

  • Ранее Шарапова снялась с турнира в Майами из-за процедуры на правом плече.
  • В 2019 году Мария приняла участие в трех турнирах – в Шэньчжэне, Открытом чемпионате Австралии и в Санкт-Петербурге.
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