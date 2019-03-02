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Агнешка Радваньская зажгла джайвом в польских «Танцах со звездами» вместе с итальянским мачо

Радваньская зажгла джайвом в польских «Танцах со звездами» вместе с итальянским мачо
Eurosport

58 мин. назад

После тенниса есть жизнь.

Экс-вторая ракетка мира Агнешка Радваньская выступила в шоу «Танцы со звездами».

Партнером Радваньской стал итальянский танцор Стефано Терраццино. Вместе с ним Агнешка страстно и стильно показала умения в танцевальном стиле джайв.

  • Итальянец трижды побеждал в шоу в Польше: в 2006, 2008 и 2014 годах.
  • Радваньская – победительница 20 турниров WTA и финалистка Уимблдона-2012.
  • Она завершила карьеру в 29 лет из-за проблем со здоровьем.
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