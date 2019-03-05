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Уилл Смит сыграет отца Серены и Винус Уильямс в байопике «Король Ричард»

Уилл Смит сыграет отца Серены и Винус в байопике «Король Ричард»
Eurosport

23 мин. назад

Готовьте «Оскары».

Актер Уилл Смит сыграет главную роль в байопике про отца американских теннисисток Серены и Винус Уильямс Ричарда.

Фильм будет называться «Король Ричард» и расскажет о старте карьеры двух выдающихся спортсменок, которых отец начал тренировать, несмотря на финансовые трудности и отсутствие навыка игры в теннис, сообщает Empire.

  • Сценарий попал в «черный список» 2018 года – топ лучших сценариев, которые не были экранизированы за год.
  • У Серены 23 титула турниров «Большого шлема» (рекорд Открытой эры), у Винус – семь.
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