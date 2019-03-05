Getty Images
Уилл Смит сыграет отца Серены и Винус Уильямс в байопике «Король Ричард»
Готовьте «Оскары».
Актер Уилл Смит сыграет главную роль в байопике про отца американских теннисисток Серены и Винус Уильямс Ричарда.
Фильм будет называться «Король Ричард» и расскажет о старте карьеры двух выдающихся спортсменок, которых отец начал тренировать, несмотря на финансовые трудности и отсутствие навыка игры в теннис, сообщает Empire.
- Сценарий попал в «черный список» 2018 года – топ лучших сценариев, которые не были экранизированы за год.
- У Серены 23 титула турниров «Большого шлема» (рекорд Открытой эры), у Винус – семь.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте