Мартина Навратилова: «Я не имела в виду, что все спортсмены-трансгендеры – обманщики»

Легендарная теннисистка Мартина Навратилова сделала выводы из негативной реакции по поводу ее критики в адрес трансгендеров. Ранее она написала у себя в колонке, что мужчины-трансгендеры могут получить несправедливое преимущество, соревнуясь с женщинами.

«Я осознаю, что использование слова «читерство» было воспринято оскорблением с сообществе трансгендеров. Приношу свои извинения, поскольку, безусловно, я не имела в виду, что все спортсмены-трансгендеры – обманщики.

Я применяла этот ярлык к тем случаям, когда кто-то цинично меняет свой гендер, возможно, лишь временно, чтобы получить конкурентное преимущество. Мы не должны закрывать глаза на возможность подобных случаев и на то, что существующие правила оставляют для них лазейки.

Не существует общего правила, которое решило бы все проблемы. Нашей целью должен быть поиск методов, которые сделают женский спорт максимально свободным от дискриминаций и справедливым», – цитирует Навратилову Tennis World USA.

Раннее организация Athlete Ally, занимающаяся защитой прав ЛГБТ-спортсменов, прекратила сотрудничество с Навартиловой. Также в трансфобии Мартину обвинила Рейчел Маккиннон – первый в истории трансгендер, победивших в женских соревнованиях (по велоспорту).

Американо-чешская теннисистка 18 раз выигрывала «Шлемы» в одиночном разряде.

Мартина – открытая лесбиянка.

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