Энди Маррей: «Боль в бедре ушла, и я хочу продолжить карьеру»
Шотландец настроен на камбэк.
В феврале победитель трех турниров «Большого шлема» Энди Маррей перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Восстановление идет хорошо и шотландец впервые за долгое время не чувствует боль, которая убивала его с 2017 года.
«Реабилитация идет медленно, но все хорошо. Мне просто нужно подождать и посмотреть, как все будет развиваться. Если бы это было возможно, я бы с удовольствием снова выступил. Боль ушла, и я настроен на продолжение карьеры», – цитирует теннисиста Sky Sports.
- Ранее Маррей готовился к прощанию на Уимблдон-2019.
- Доктора убедили Энди, что он сможет вернуться с искусственным тазобедренным суставом.
- Маррей выступил на Australian Open-2019, где проиграл в первом круге.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте