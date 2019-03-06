Энди Маррей: «Боль в бедре ушла, и я хочу продолжить карьеру»

В феврале победитель трех турниров «Большого шлема» Энди Маррей перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Восстановление идет хорошо и шотландец впервые за долгое время не чувствует боль, которая убивала его с 2017 года.

«Реабилитация идет медленно, но все хорошо. Мне просто нужно подождать и посмотреть, как все будет развиваться. Если бы это было возможно, я бы с удовольствием снова выступил. Боль ушла, и я настроен на продолжение карьеры», – цитирует теннисиста Sky Sports.

Ранее Маррей готовился к прощанию на Уимблдон-2019.

Доктора убедили Энди, что он сможет вернуться с искусственным тазобедренным суставом.

Маррей выступил на Australian Open-2019, где проиграл в первом круге.

Расскажи о нас родителям и ставь классы в Одноклассниках