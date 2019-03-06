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Fox 2000 экранизирует историю свидания Бушар с подписчиком, Эжени будет продюсером

Fox 2000 экранизирует историю свидания Бушар с подписчиком, Эжени будет продюсером
Eurosport

1 час назад

У канадки один титул, но про нее снимают фильм.

Кинокомпания Fox 2000 взяла в разработку сценарий по мотивам встречи теннисистки Эжени Бушар и подписчика из твиттера, которому канадка проиграла спор.

В феврале 2017 года один из поклонников Бушар во время трансляции Супербоула ответил на твит теннисистки – в нем она утверждала, что заранее знала о победе «Атланты». На тот момент «Фэлконс» выигрывали у «Нью-Ингленд Пэтриотс» с разницей в 18 очков, и их победа выглядела очевидным исходом.

Подписчик Бушар (его зовут Джон Герке) решил испытать судьбу и предложил Эжени спор: если команда Тома Брэди побеждает, он идет с теннисисткой на свидание. В итоге «Пэтриотс» добились нужного результата, а Бушар сдержала слово и встретилась с парнем.

Теперь, как сообщает Deadline Hollywood, этот сюжет заинтересовал киноделов из Fox 2000. Романтическая комедия расскажет о любви и отношениях в век цифровых технологий, а Бушар выступит ее исполнительным продюсером.

  • Джону Герке повезло: после обязательной встречи, которую Бушар ему проспорила, их еще неоднократно видели вместе.
  • Эжени – бывшая пятая ракетка мира.

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