Fox 2000 экранизирует историю свидания Бушар с подписчиком, Эжени будет продюсером

Кинокомпания Fox 2000 взяла в разработку сценарий по мотивам встречи теннисистки Эжени Бушар и подписчика из твиттера, которому канадка проиграла спор.

В феврале 2017 года один из поклонников Бушар во время трансляции Супербоула ответил на твит теннисистки – в нем она утверждала, что заранее знала о победе «Атланты». На тот момент «Фэлконс» выигрывали у «Нью-Ингленд Пэтриотс» с разницей в 18 очков, и их победа выглядела очевидным исходом.

Подписчик Бушар (его зовут Джон Герке) решил испытать судьбу и предложил Эжени спор: если команда Тома Брэди побеждает, он идет с теннисисткой на свидание. В итоге «Пэтриотс» добились нужного результата, а Бушар сдержала слово и встретилась с парнем.

Теперь, как сообщает Deadline Hollywood, этот сюжет заинтересовал киноделов из Fox 2000. Романтическая комедия расскажет о любви и отношениях в век цифровых технологий, а Бушар выступит ее исполнительным продюсером.

Джону Герке повезло: после обязательной встречи, которую Бушар ему проспорила, их еще неоднократно видели вместе.

Эжени – бывшая пятая ракетка мира.

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