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Уилла Смита посчитали недостаточно темнокожим для исполнения роли отца сестер Уильямс
Пользователи интернета вынесли талантливому актеру необычный приговор.
Пользователи социальных сетей недовольны выбором Уилла Смита на роль отца американских теннисисток Серены и Винус Уильямс.
«Люблю Уилла Смита, но есть и другие темнокожие актеры на эту роль», – написал бывший боксер Хилл Кларенс.
«Я люблю Уилла Смита больше чем кого-либо, но почему бы не позвать на эту роль Махершала Али или другого актера, чья кожа была бы темнее?» – задается вопросом пользователь твиттера.
BBC также ссылается на мнения критиков, который считают Смита недостаточно темнокожим для роли Ричарда Уильямса. Издание напоминает о колоризме – форме дискриминации темнокожих людей в пользу людей той же расы с более светлой кожей.
- Рабочее название фильма – «Король Ричард», в основу сюжета лег старт карьеры сестер Уильямс, которых тренировал их отец.
- Серена завоевала 23 победы на турнирах «Большого шлема», Винус – семь.