Уилла Смита посчитали недостаточно темнокожим для исполнения роли отца сестер Уильямс

Пользователи социальных сетей недовольны выбором Уилла Смита на роль отца американских теннисисток Серены и Винус Уильямс.

«Люблю Уилла Смита, но есть и другие темнокожие актеры на эту роль», – написал бывший боксер Хилл Кларенс.

«Я люблю Уилла Смита больше чем кого-либо, но почему бы не позвать на эту роль Махершала Али или другого актера, чья кожа была бы темнее?» – задается вопросом пользователь твиттера.

BBC также ссылается на мнения критиков, который считают Смита недостаточно темнокожим для роли Ричарда Уильямса. Издание напоминает о колоризме – форме дискриминации темнокожих людей в пользу людей той же расы с более светлой кожей.

Рабочее название фильма – «Король Ричард», в основу сюжета лег старт карьеры сестер Уильямс, которых тренировал их отец.

Серена завоевала 23 победы на турнирах «Большого шлема», Винус – семь.

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