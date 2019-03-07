Getty Images
Слоан Стивенс: «Больше всего мне нравится в Роджере Федерере то, как он пахнет»
Американка запала на легенду.
Американская теннисистка Слоан Стивенс рассказала, что больше всего ей нравится в 20-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» Роджере Федерере.
«Роджер постоянно делает безумные вещи, которые невозможно уложить в голове. Но больше всего мне нравится то, как он пахнет. Как перед матчем, так и после».
Позднее Стивенс прокомментировала твит со своими словами: «Это правда. Роджер, в чем твой секрет?».
- Федерер женат, у него четверо детей. На всякий случай.
- Стивенс занимает четвертое место в рейтинге WTA.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте