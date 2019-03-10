«Надеюсь, кто-нибудь выбьет твои лошадиные зубы». Мэдисон Киз пожаловалась на атаку хейтера

Американская теннисистка Мэдисон Киз пожаловалась на негативные сообщения, которые она получает от хейтеров.

Киз опубликовала в инстаграме скриншот переписки с человеком под именем Андрей, который пожелал детям Мэдисон умереть от рака, а ей самой разбиться на самолете. Также пользователь пожелал смерти всей семье теннисистки и назвал ее родителей проститутками. «У тебя лошадиные зубы. Надеюсь, кто-нибудь возьмет биту и выбьет их», – самое безобидное пожелание он оставил на конец.

«Я публикую это не для того, чтобы вызвать жалость. Я не уделяю внимания хейтерам. Я просто хочу сказать, что это какое-то дерьмо. С этим нужно что-то делать», – написала Мэдисон.

Киз занимает 17-ю строчку в рейтинге WTA.

На Открытом чемпионате Австралии-2019 Киз дошла до четвертого круга, где уступила украинке Элине Свитолиной.

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