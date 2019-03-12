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Евгений Кафельников: «Артемий Панарин взорвал ватный мозг постом в инстаграме? Очень хорошо!»

Кафельников: «Панарин взорвал ватный мозг постом в инстаграме? Очень хорошо!»
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40 мин. назадОбновлено 15 мин. назад

Подъехала важная аналитика.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал пост форварда «Коламбуса» Артемия Панарина о митинге за свободу Рунета.

«Артемий Панарин взорвал ватный мозг сегодня своим постом в инстаграме? Очень хорошо!» – написал Кафельников в твиттере, снабдив пост смайлами с аплодисментами.

  • В феврале Госдума приняла в первом чтении закон о суверенном интернете, что и стало поводом для митинга.
  • По данным «Белого счетчика», мероприятие собрало 15,3 тысячи человек, по данным МВД – 6500 человек.

«Как можно настолько бояться собственных граждан?» Панарин поддержал митинг в защиту Рунета

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