ATP и WTA опубликовали новые рейтинги от 13 мая 2019 года.

Мужская топ-3 осталась прежней: лидирует Новак Джокович, следом идут Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Доминик Тим поднялся на четвертое место, Александр Зверев опустился на пятое. Одну строчку, став шестым, отыграл Кей Нисикори, а Стефанос Циципас после финала в Мадриде переместился с девятого места на седьмое. Десятку замыкают Кевин Андерсон, Хуан Мартин дель Потро и Марин Чилич.

Рейтинг WTA по-прежнему возглавляет Наоми Осака, а Петра Квитова опустилась со второго места на пятое. Второй ракеткой мира стала Симона Халеп, третьей – Анжелик Кербер. Кики Бертенс разменяла седьмое место на четвертое. Во второй половине десятки идут Элина Свитолина, Каролина Плишкова, Слоан Стивенс, Эшли Барти и Арина Соболенко.

Карен Хачанов и Даниил Медведев идут на прежних 13-й и 14-й позициях.

Дарья Касаткина осталась на 21-м месте, Мария Шарапова опустилась с 28-го места на 35-е.

Полные рейтинги смотри здесь (ATP) и здесь (WTA).

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