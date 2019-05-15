Теннисист с Тайваня Хси Ченьпэнь в матче «Челленджера» в Кванджу против японца Макото Оти исполнил подачу, которой позавидуют обычные игроки и любители вводить мяч с руки.

В решающем сете при счете 30:0 на своей подаче Хси сделал вид, что ударит по мячу с силой, заставил соперника отойти далеко за заднюю линию, а пробил так, будто на завтраке не доел кашу. Оти оказался не готов и не добежал до мяча.

Хитрый план Ченьпэня сработал, но матч он проиграл – 6:4, 5:7, 3:6.

У Хси нет рейтинга в одиночном разряде, Оти занимает 377-е место.

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