Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал об отношении к Рафаэлю Надалю.

«Он моя полная противоположность, очень мнительный. Когда он побеждает, то никогда не скажет ничего плохого, наоборот, похвалит соперника. Но стоит мне его обыграть, то выясняется, что я не уважаю его, его болельщиков, игру. А я такой: о чем ты вообще говоришь? Я точно такой же, как и всегда. Это некрасиво. А потом еще приходит дядя Тони и говорит, что мне не хватает образования. Эй, тупица, я 12 лет учился в школе – я очень даже образован.

Почему нельзя просто принять, что мы разные? Я не пытаюсь казаться тем, кем не являюсь. Когда ты выходишь на корт против меня, то знаешь, как я буду себя вести, потому что я всегда веду себя одинаково.

Если тебе что-то не нравится и ты хочешь это сказать, не жди момента, когда я тебя обыграю. Когда такое говорится, это сразу становится историей, и люди принимают это на веру и все такие: точно, он не уважает людей, точно, он неуч. Поэтому же я спорю с болельщиками – потому что они меня не уважают. Рафа тоже меня выводит из себя», – сказал Кирьос в подкасте No Challenges Remaining.

Кирьос дважды обыграл Надаля в 2019 году: на выставочном турнире в Австралии и во втором круге турнира в Акапулько.

Ник занимает 36-ю строчку в рейтинге ATP.

«Кирьос не уважает публику, соперника и себя». Наглейшая подача Ника возмутила Рафаэля Надаля

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