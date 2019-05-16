Ник Кирьос наговорил много неприятных слов в адрес Рафаэля Надаля, но испанцу еще легко досталось. Гвоздем интервью стал Новак Джокович.

«Для меня Федерер навсегда останется величайшим. Рафа тоже добился невероятного. Но Новак вызывает у меня раздражение. Он говорит только то, что нужно сказать, а не то, что у него на уме.

У меня есть ощущение, что он одержим желанием, чтобы его любили. Он хочет быть, как Федерер. Новак так сильно хочет быть любимым, что меня уже воротит от него. Все его празднования после матчей – это выглядит мерзко. Очень мерзко.

Мы говорим о парне, который однажды снялся с Australian Open просто по той причине, что там было слишком жарко. Неважно, сколько «Шлемов» он завоюет, они никогда не станет для меня величайшим.

Хотя бы потому, что мы играли с ним дважды. Извини, но если ты не можешь победить меня, то ты точно не величайший.

Энди Маррей и Ник КирьосGetty Images

Мне очень жаль, что у Маррея столько травм. Его результаты против Джоковича – это позор. Мне кажется, он намного лучше Новака. Я играл с обоими – Энди сильнее и на приеме, и на подаче. Он должен был выиграть намного больше «Шлемов», – сказал Кирьос Бену Ротенбергу в подкасте No Challenges Remaining.

Кирьос выиграл оба матча у Джоковича. Обе игры прошли в 2017 году.

Новак – победитель трех последних мэйджоров.

Маррей завоевал три «Шлема», стал двукратным олимпийским чемпионом в одиночках (рекорд), но уступает Джоковичу в личном противостоянии 11-25.

Кирьос: «Стоит только обыграть Надаля, выясняется, что я не уважаю его, болельщиков и игру»

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