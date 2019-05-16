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Свитолина оплатила операцию 16-летней украинке, порвавшей мениск на турнире ITF

Свитолина оплатила операцию 16-летней украинке, порвавшей мениск на турнире ITF
Eurosport

1 час назадОбновлено 10 мин. назад

Добрый поступок украинской дивы.

Украинская тенисистка Элина Свитолина оплатила операцию 16-летней Даше Лопатецкой, которая порвала мениск на турнире ITF в Риме.

«Недавно закончилась операция Дарьи. Все прошло успешно. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживал нашу семью, и без разницы, была эта помощь материальная или моральная. Также хотим отдельно поблагодарить Элину Свитолину, которая оплатила операцию. Сейчас Дарья находится в клинике, и некоторое время она будет оставаться там», – сказала сестра Лопатецкой «Большому теннису Украины».

  • Лопатецкая занимается 231-ю строчку в рейтинге WTA.
  • Дарья имеет на счету три титула турниров ITF.
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