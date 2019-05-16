Украинская тенисистка Элина Свитолина оплатила операцию 16-летней Даше Лопатецкой, которая порвала мениск на турнире ITF в Риме.

«Недавно закончилась операция Дарьи. Все прошло успешно. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживал нашу семью, и без разницы, была эта помощь материальная или моральная. Также хотим отдельно поблагодарить Элину Свитолину, которая оплатила операцию. Сейчас Дарья находится в клинике, и некоторое время она будет оставаться там», – сказала сестра Лопатецкой «Большому теннису Украины».

Лопатецкая занимается 231-ю строчку в рейтинге WTA.

Дарья имеет на счету три титула турниров ITF.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android