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Принц Чарльз посвятил Маррея в рыцари

Принц Чарльз посвятил Маррея в рыцари
Eurosport

6 ч. назадОбновлено 5 ч. назад

Очередное признание заслуг выдающегося шотландца.

Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» сэр Энди Маррей официально посвящен в рыцари. Церемония прошла в Букингемском дворце, ее провел принц Чарльз.

Энди приехал на посвящение вместе с женой Ким и родителями Джуди и Уильямом. Маррей сказал, что хотел бы привести своих детей на церемонию, но посчитал, что трехлетняя София Оливия и 18-месячная Эди слишком юны. «Я покажу им медаль, когда вернусь домой», – цитирует Маррея BBC.

  • Маррей получил орден Британской империи и титул сэра в 2013 году.
  • Его посвятили в рыцари за заслуги перед теннисом и благотворительность.

Энди Маррей играл на пределе и выгорел. Он больше не хочет страдать и насиловать организм

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