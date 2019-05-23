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«Бред сивой кобылы». Свитолина – о том, ухудшилась ли ее форма после встречи с Монфисом
Но ведь еще недавно Элина была на шестой строчке в рейтинге, а теперь упала до девятой.
Украинская теннисистка Элина Свитолина пообщалась с подписчиками через инстаграм-сториз.
«Согласна ли ты с тем, что после того, как ты начала встречаться с Монфисом, то стала играть хуже?» – спросил поклонник Элины. «Бред сивой кобылы», – ответила украинка.
- О романе Свитолиной и французского теннисиста Гаэля Монфиса стало известно в январе 2019 года.
- Свитолина занимает шестую строчку в рейтинге WTA, Монфис – 16-ю в рейтинге ATP.
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