Экс-теннисистка Анастасия Мыскина рассказала о встрече с Владимиром Путиным после победы на «Ролан Гаррос» в 2004 году.

«Я не помню, чтобы мы меняли билеты, чтобы ждали целый день. Я помню только тот фрагмент, что мы уже едем в аэропорт и нам говорят: Владимир Владимирович возвращался откуда-то тоже из Франции, сейчас вы с ним тут встретитесь, а самолет подождет. Это единственное, что я помню.

«Ролан Гаррос» на Eurosport. Второй мэйджор сезона с комментариями Мыскиной

Мы зашли в аэропорт, нас отвели в какую-то комнату, мы с Леной Дементьевой там посидели-подождали, Владимир Владимирович зашел, нас поздравил, и все – мы улетели. Помню еще не очень добрые взгляды людей, которым пришлось нас ждать в самолете. Но, слава богу, мы вернулись.

Нас перед встречей никак не инструктировали, все достаточно человечно, спокойно, душевно. Тем более, до этого мы встречались с Борисом Николаевичем Ельциным, поэтому мы с Леной знали нормы и правила поведения. Были очень рады и счастливы, что он нас поздравил», – сказала Мыскина в интервью Eurosport.

Полная версия эксклюзивного интервью с Анастасией Мыскиной – здесь

Качай приложение Eurosport для iOS или Android