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Хачанов стал 11-й ракеткой мира, Серена поднялась в топ-10 рейтинга WTA
Карен близок к десятке.
ATP и WTA 27 мая опубликовали обновленные рейтинги. Первая ракетка России Карен Хачанов вплотную подобрался к топ-10, Дарья Касаткина осталась при своих.
Топ-10 в мужском рейтинге остался без изменений. Первая тройка – Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер. Карен Хачанов поднялся с 12-го места на 11-е, Даниил Медведев остался 14-м. Андрей Рублев потерял строчку, став 77-м.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12355 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 5950,
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4685,
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4360,
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4080,
7 (7). Кэй Нисикори (Япония) – 3860,
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3745,
9 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3235,
10 (10). Джон Изнер (США) – 2895,
11 (12). Карен Хачанов (Россия) – 2800...
14 (14). Даниил Медведев (Россия) – 2625...
16 (18). Николоз Басилашвили (Грузия) – 1970…
51 (48). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 955…
73 (74). Рикардас Беранкис (Литва) – 734…
77 (76). Андрей Рублев (Россия) – 696...
79 (80). Эрнест Гулбис (Латвия) – 687…
97 (99). Денис Истомин (Узбекистан) – 583.
В рейтинге WTA прорыв с седьмого места на второе удался Каролине Плишковой. Первая по-прежнему Наоми Осака, замыкает тройку Симона Халеп. Серена Уильямс прорвалась с 11-го места в десятку.
1 (1). Наоми Осака (Япония) – 6486,
2 (2), Каролина Плишкова (Чехия) – 5685,
3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 5533,
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5405,
5 (5). Анжелик Кербер (Германия) – 5095,
6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 5055,
7 (7). Слоан Стивенс (США) – 4552,
8 (8). Эшли Барти (Австралия) – 4420,
9 (9). Элина Свитолина (Украина) – 3967,
10 (10). Серена Уильямс (США) – 3521…
21 (21). Дарья Касаткина (Россия) – 2150…
11 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3505…
12 (12). Анастасия Севастова (Латвия) – 3156…
17 (17). Анетт Контавейт (Эстония) – 2565…
27 (27). Леся Цуренко (Украина) – 1767,
28 (39). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1690…
32 (42). Даяна Ястремская (Украина) – 1579…
34 (36). Александра Саснович (Белоруссия) – 1550…
39 (40). Алена Остапенко (Латвия) – 1432…
43 (44). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 1260,
44 (37). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1245…
49 (49). Мария Шарапова (Россия) – 1140…
58 (60). Екатерина Александрова (Россия) – 988…
65 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) – 908…
67 (68). Катерина Козлова (Украина) – 840…
68 (74). Вероника Кудерметова (Россия) – 839,
70 (67). Евгения Родина (Россия) – 820…
78 (78). Вера Звонарева (Россия) – 760..
81 (81). Анастасия Потапова (Россия) – 746…
83 (82). Виталия Дьяченко (Россия) – 731…
88 (85). Кая Канепи (Эстония) – 680,
89 (91). Екатерина Макарова (Россия) – 672…
99 (90). Зарина Дияс (Казахстан) – 630.
- Сегодня, 27 мая, Хачанов и Медведев стартуют на «Ролан Гаррос».
- Также свои матчи проведут Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
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