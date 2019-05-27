Хачанов стал 11-й ракеткой мира, Серена поднялась в топ-10 рейтинга WTA

ATP и WTA 27 мая опубликовали обновленные рейтинги. Первая ракетка России Карен Хачанов вплотную подобрался к топ-10, Дарья Касаткина осталась при своих.

Топ-10 в мужском рейтинге остался без изменений. Первая тройка – Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер. Карен Хачанов поднялся с 12-го места на 11-е, Даниил Медведев остался 14-м. Андрей Рублев потерял строчку, став 77-м.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12355 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 5950,

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4685,

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4360,

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4080,

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) – 3860,

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3745,

9 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3235,

10 (10). Джон Изнер (США) – 2895,

11 (12). Карен Хачанов (Россия) – 2800...

14 (14). Даниил Медведев (Россия) – 2625...

16 (18). Николоз Басилашвили (Грузия) – 1970…

51 (48). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 955…

73 (74). Рикардас Беранкис (Литва) – 734…

77 (76). Андрей Рублев (Россия) – 696...

79 (80). Эрнест Гулбис (Латвия) – 687…

97 (99). Денис Истомин (Узбекистан) – 583.

В рейтинге WTA прорыв с седьмого места на второе удался Каролине Плишковой. Первая по-прежнему Наоми Осака, замыкает тройку Симона Халеп. Серена Уильямс прорвалась с 11-го места в десятку.

1 (1). Наоми Осака (Япония) – 6486,

2 (2), Каролина Плишкова (Чехия) – 5685,

3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 5533,

4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5405,

5 (5). Анжелик Кербер (Германия) – 5095,

6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 5055,

7 (7). Слоан Стивенс (США) – 4552,

8 (8). Эшли Барти (Австралия) – 4420,

9 (9). Элина Свитолина (Украина) – 3967,

10 (10). Серена Уильямс (США) – 3521…

21 (21). Дарья Касаткина (Россия) – 2150…

11 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3505…

12 (12). Анастасия Севастова (Латвия) – 3156…

17 (17). Анетт Контавейт (Эстония) – 2565…

27 (27). Леся Цуренко (Украина) – 1767,

28 (39). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1690…

32 (42). Даяна Ястремская (Украина) – 1579…

34 (36). Александра Саснович (Белоруссия) – 1550…

39 (40). Алена Остапенко (Латвия) – 1432…

43 (44). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 1260,

44 (37). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1245…

49 (49). Мария Шарапова (Россия) – 1140…

58 (60). Екатерина Александрова (Россия) – 988…

65 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) – 908…

67 (68). Катерина Козлова (Украина) – 840…

68 (74). Вероника Кудерметова (Россия) – 839,

70 (67). Евгения Родина (Россия) – 820…

78 (78). Вера Звонарева (Россия) – 760..

81 (81). Анастасия Потапова (Россия) – 746…

83 (82). Виталия Дьяченко (Россия) – 731…

88 (85). Кая Канепи (Эстония) – 680,

89 (91). Екатерина Макарова (Россия) – 672…

99 (90). Зарина Дияс (Казахстан) – 630.

Сегодня, 27 мая, Хачанов и Медведев стартуют на «Ролан Гаррос».

Также свои матчи проведут Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

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