Теннисная судья из России Светлана Теряева признана виновной в сокрытии коррупции.

По информации BBC, Теряеву обвинила антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU). В 2017 году ей предложили крупную сумму за манипуляцию счетом матча через судейское устройство. Если бы она согласилась, игроки бы смогли уверенно делать ставки.

Теряева ответила отказом, но не сообщила о происшествии в контролирующие органы. На слушаниях TUI выяснилось, что судья нарушила два пункта теннисной Антикоррупционной программы. К ней будут применены санкции.

В январе 2019 года по подозрению в организации договорных матчей арестовали 83 человека, включая 28 профессиональных игроков.

В договорных матчах участвовали теннисисты, выступающие на турнирах категории «Фьючерс» и «Челленджер».

В теннисе ежегодно играют более 60 тысяч договорняков. Точечные облавы полиции ничего не изменят

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