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Теннисный тренер, к которому ты точно запишешься на уроки. Просто посмотри на ее фоточки
Мариса Джонсон очень хороша.
Мариса Джонсон не только теннисный тренер, хотя на своем сайте она обучает технике и различным аспектам подготовки (например, питанию).
Девушка еще и активно путешествует, так что ее инстаграм, на который подписано 26 тысяч человек, вполне может сойти за трэвел-блог. Ну и самое девушкой там вполне можно восхититься.
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