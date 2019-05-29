В редакцию Eurosport.ru поступил пресс-релиз от антикоррупционной организации Tennis Integrity Unit, которая борется с проведением договорных матчей в теннисе.

В пресс-релизе сообщается, что украинская теннисистка Елена Плоскина получила пожизненную дисквалификацию и штраф в 20000 долларов. Теннисистку признали виновной в преступлениях, связанных с организацией договорных матчей.

Tennis Integrity Unit установил, что в октябре 2016 года Плоскина представила другого теннисиста (его имя не уточняется) человеку, который предложил тому денежную сумму в обмен на участие в играх с заранее определенным исходом.

Также Плоскина дважды не сообщила в TIU о случаях договорных матчей, хотя была осведомлена, что игры не являлись честными.

Высшее достижение в карьере Плоскиной – 698-я строчка рейтинга WTA в октябре 2014 года.

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