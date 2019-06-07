Маррей вернется на корт после сложной операции на суставе. Но гарантий на восстановление нет

Почему камбэк Маррея – сенсация?

В начале сезона проблемы с бедром довели мужественного британца до грани. На пресс-конференции перед Australian Open Маррей не сдержался и признал, что близок к завершению карьеры из-за постоянной боли. Почти всю жизнь в профессиональном спорте он провел на пределе, чтобы побеждать, несмотря на проблемы со здоровьем. В 2010-м Энди признался, что боль стала частью его повседневного существования, но даже его психологическая и физическая выносливость иссякла.

Из-за врожденной разделенной коленной чашечки с самого старта карьеры Маррей играл на обезболивающих, а чрезмерная нагрузка на правую ногу вызвала хронические проблемы с бедром. В 2008-м Энди обратился к лучшему специалисту в этой области, австралийскому доктору Джону О’Доннелу, но тот подтвердил, что восстановить нормальное функционирование сустава практически невозможно.

В 2018-м появилась надежда на спасение: О’Доннел провел артроскопию – операцию с минимальным хирургическим вмешательством, что увеличивало шансы на успешную реабилитацию. «В такой ситуации мы не рассчитывали на полное восстановление бедра, – объяснил врач. – Мы всего лишь старались улучшить его состояние, насколько это возможно». Энди надеялся на исцеление от боли, но чуда не случилось: на пресс-конференции в следующем году Маррей признался, что операция оказалась бесполезна.

«Я сделал все, чтобы состояние бедра улучшилось, но это не помогло, – в Австралии Маррей сорвался. – Боль слишком сильна, и я не знаю, хочу ли играть таким образом». Он добавил, что может отложить официальный уход до Уимблдона, но не уверен, что продержится. Организаторы восприняли эмоциональный монолог Энди буквально и подготовили к его матчу с Баутиста-Агут трогательное видео: товарищи и соперники прощались с шотландцем.

Энди Маррей и Роберто Баутиста-АгутGetty Images

Битва против испанца казалась идеальным завершением и напомнила о главном качестве Маррея – несгибаемом характере. Он уступал 0-2 по сетам, но сравнял и лишь в последней партии настолько вымотался, что отпустил Роберто. С трибун за возможным финалом карьеры Энди следило больше зрителей, чем за параллельным матчем Федерера, камеры постоянно выхватывали его мать Джуди и брата Джейми. Руководство турнира, болельщики и другие теннисисты красиво проводили Маррея, хотя он не объявил о завершении карьеры.

Маррею помогла операция с металлическими штифтами

У Энди оставался последний вариант: он не был бы собой, если бы отказался даже от слабого шанса на спасение карьеры и возвращения к нормальной жизни. В конце января теннисист перенес еще одну операцию – эндопротезирование тазобедренного сустава. Процедура состояла в закреплении шарнира в гнезде бедра металлическим штифтом, который затем еще прочнее крепился в тазобедренном суставе. Легендарный игрок в парном разряде Боб Брайан возобновил карьеру после аналогичной операции – его опыт убедил Маррея в возможности успеха.

«В Австралии я сказал, что хочу продолжать, – через месяц после операции Энди положительно оценил свое состояние. – Я не знаю, насколько это возможно, но сейчас я намного счастливее, чем за два месяца до операции. Мое бедро больше не болит. Я страдал от боли долгое время. Реабилитация проходит медленно, но все хорошо, и мне остается лишь ждать».

Ожидание не затянулось: в начале июня Маррей анонсировал возвращение на корт в парном разряде Queеn’s Club. Партнером Энди станет 37-летний испанец Фелисиано Лопес. Если июньский турнир пройдет для шотландца без проблем, Лопес наверняка сыграет с ним и в парном разряде на Уимблдоне. Маррей принял отказ брата от совместного выступления, чтобы не лишать того шансов на успех. «Сейчас лучшие годы в моей карьере, – сказал Джейми. – Выступая на турнире «Большого шлема» с человеком, не игравшим восемь месяцев, я перечеркну все это».

Маррей-старший прав: главная цель его брата – не победа на турнирах и высшие места рейтинга, а возобновление карьеры в долгосрочной перспективе. Если бы Энди хотел лишь красивого прощания на родине, проводить операцию было необязательно: Маррей признал, что выступит на Уимблдоне даже через боль. Но он согласился на хирургическое вмешательство и долгую реабилитацию без гарантий, чтобы вернуться не только на один турнир. Выступление с Лопесом – тренировка для шотландца, который впервые оценит послеоперационные ощущения в условиях реальной борьбы.

Даже успешная операция не гарантирует полного восстановления

Отсутствие болевых ощущений у Маррея не означает, что он вернется к лучшей форме. У обычных пациентов металлические компоненты изнашиваются за 10-15 лет, но для спортсмена этот срок сократится – потребуется новая, более сложная операция. Профессор манчестерской клиники, специализирующейся на проблемах с тазом и бедрами, Макс Фехили подтвердил, что для профессионального спортсмена последствия операции непредсказуемы: «От 90 до 95 процентов пациентов после операции живут без боли, катаются на лыжах и велосипедах, плавают и играют в гольф. Но никто из них не пытался играть в теннис на профессиональном уровне».

Случай Маррея беспрецедентен еще и потому, что большинство перенесших операцию в Великобритании – люди старше 55 лет. Организм таких пациентов после вмешательства страдает от нагрузок во много раз меньше, чем у профессионального спортсмена. «Возвращение Маррея в большой теннис подвергает его риску травмы и развития сложного остеоартроза», – добавил Фехили.

Доктор Питер Брукнер, работавший в «Ливерпуле» и со сборной Австралии по крикету, также скептически оценил шансы на возвращение Маррея к оптимальной форме: «Не уверен, что его бедро справится с необходимыми нагрузками. Шансы на это очень невелики, но я не хочу сказать, что ему точно это не удастся». Исключать камбэк Маррея на вершину после того, через что он прошел за последние годы, действительно было бы глупостью. Когда 16-летнему тинейджеру диагностировали разделенную коленную чашечку, эксперты похоронили его теннисную карьеру, но уже через два года Энди выиграл юниорский US Open. Колумнист The Guardian Кевин Маккенна точно подметил, что Маррей одинаково самоотверженно бился на корте и с недугами: для него неприемлема идея поражения.

Энди МаррейGetty Images

Риск возвращения боли и проблем со здоровьем велик, но перенесший аналогичную операцию Брайан поддержал Маррея. Энди заранее подробно расспросил американца о восстановлении: «Он следил за мной как ястреб, узнавал, как я чувствую себя после матчей, – вспомнил Брайан. – Конечно, одиночный разряд – совсем другое дело. Эти парни гробят себя по четыре часа на корте, так что неизвестно, сколько продержится конструкция. Несмотря на это, ему стоило согласиться на операцию хотя бы ради качества жизни, чтобы снова нормально спать, гулять, делать упражнения».

«Я удивился, что он вернулся так быстро, – отреагировал на камбэк Маррея Надаль. – Но я всегда думал, что он найдет способ вернуться, потому что он молод и со страстью относится к игре». Теперь перед Энди встала дилемма: форсировать перезапуск карьеры и рисковать еще более серьезными проблемами со здоровьем или счастливо жить вне корта. Сложность в том, что для одного из величайших спортсменов Великобритании счастье и теннис – синонимы.

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