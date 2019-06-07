«Как видишь рельсы, берегись, от телефона откажись». Остапенко зачитала рэп в социальной рекламе
Новый хит для теннисных болельщиков.
Латвийская теннисистка Алена Остапенко снялась в социальной рекламе о правильном поведении на железной дороге.
21-летняя Остапенко в видеоролике читает рэп сперва на латвийском языке, затем – на русском.
Вот текст хита:
«Как видишь рельсы, берегись,
От телефона откажись,
Направо-лево посмотри,
Прислушайся, что впереди!»
- Остапенко – победительница «Ролан Гаррос»-2017.
- В текущем рейтинге WTA Алена занимает 39-е место.
- На «Ролан Гаррос»-2019 она вылетела в первом круге от Виктории Азаренко.
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