Американский сериал «Чернобыль» спровоцировал новую волну интереса к катастрофе на советской атомной электростанции в 1986 году. У главной теннисной дивы современности Марии Шараповой есть личная история, связанная с этой трагедией.

Семья Шараповой жила в 140 км от Чернобыльской АЭС

Родители Марии за несколько месяцев до рождения теннисистки переехали из Гомеля в Сибирь из-за опасной экологической обстановки после взрыва на АЭС. «Крупнейшая в истории ядерная катастрофа, случившаяся в 40 км от места, где жила моя семья, изменила жизнь многих семей, таких как моя. Вскоре после аварии моя мама забеременела мной. Мои родители должны были действовать быстро, так как это было не то место, чтобы вынашивать ребенка и рожать. К счастью, мои дедушка и бабушка работали в то время в Западной Сибири, и мы поехали в город Нягань, где я и родилась.

Мария ШараповаOther Agency

Спустя два года родители по-прежнему не хотели возвращаться в район аварии и мы переехали в Сочи. Там я начала играть в теннис в 4 года, с этого момента, думаю, все знают, что было дальше», – рассказывала Мария.

То ли в шутку, то ли всерьез Мария связывала свой рост (189 см) именно с последствиями радиации:

«Как-то мы поехали к бабушке домой в отпуск и были поражены огромными лесными грибами. Все говорили, что это вызвано радиацией, и это заставляет меня задуматься о моем росте. Мои мать и отец не маленькие, но и не большие. Во мне же шесть футов два дюйма, не считая пяток. Я башня рядом с ними.

Откуда взялся такой рост? Мой отец говорит, что я выросла, потому что мне нужен был достаточный размер, чтобы конкурировать в спорте. Он верит в силу человеческой воли. Но моя мать собиралась забеременеть мной как раз тогда, когда взорвался реактор. Так что кто знает», – написала Шарапова в автобиографии.

Делает проекты помощи людям на зараженных территориях

Мария несколько раз прилетала в Гомель уже в статусе суперзвезды тенниса. В первую очередь, чтобы навестить бабушку. Но Мария – еще и посол доброй воли Программы развития ООН. Она помогает в реализации семи проектов, рассчитанных на поддержку людей в пострадавших регионах Белоруссии, России и Украины.

Мария ШараповаGetty Images

«Моя цель – послать четкий сигнал, что мы все осознаем сложившуюся ситуацию, то, что случилось много лет назад, и что люди там до сих пор ежедневно чувствуют на себе последствия аварии, заболевают и вынуждены там жить», – объяснила участие в проектах Мария.

Создала страничку на сайте, посвященную Чернобылю

В 2011 году к 25-летию аварии Мария запустила специальный раздел, посвященный трагедии.

«Даже 25 лет спустя эта трагедия тревожит мой народ. Сегодня я хотела бы поблагодарить и вспомнить тех героев и их семьи, которые пожертвовали собой во время катастрофы, чтобы помочь людям. Я бы хотела сфокусироваться на будущем и дать надежду каждому в этом регионе, что они могут жить нормальной жизнью и мечтать о чем-то большом», – сказала в обращении Мария.

Финальный эпизод сериала «Чернобыль» получил высший рейтинг на IMDb.

5-серийный фильм показал телеканала HBO.

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